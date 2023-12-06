Команды Формулы-1 подтвердили, что не подавали жалобу на Вольфа

Команды Формулы-1 "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин", "Макларен", "Альпин", "Хаас", "Альфа Ромео", "Альфа Таури" и "Уильямс" прокомментировали новость о начале расследования ФИА в отношении главы "Мерседеса" Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, занимающей пост управляющего директора женской Формулы-1.

Напомним, семейство Вольфов обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую Сьюзи могла доносить до Тото в связи с взаимодействием со структурами Формулы-1.

"Мы можем подтвердить, что не подавали жалобу в ФИА о передаче информации конфиденциального характера между руководителем команды Формулы-1 и сотрудником FOM. Мы с гордостью поддерживаем Академию Ф-1 и её управляющего директора", — говорится в сообщении пресс-служб команд.