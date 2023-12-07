Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новое руководство Ауди не отказывается от участия в Формуле-1
Планируется, что команда присоединиться в 2026 году
В последнее время встал вопрос об участии "Ауди" в Формуле-1 вместе с командой "Заубер". Сообщения о возможном отказе "Ауди" от участия в "Королевских гонках" связывали с кадровыми перестановками в команде, однако теперь появилась и обратная информация, подтверждающая изначальные намерения компании.
Согласно сообщению Motorsport-Total, новый генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер дал первые сигналы того, что проект будет продолжать своё развитие. Стало известно, что один из сотрудников задал вопрос директору по развитию Оливеру Хоффману об участии в Формуле-1, на что получил положительный ответ и утверждение, что мнение генерального директора такое же.
Ождиается, что "Ауди", как ранее было запланировано, начнёт своё участие в Формуле-1 с сезона-2026.
Популярное сейчас
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Враг ночью атаковал "шахедами". Основной удар пришелся на две области
- Тото Вольф признался, что блокировал отмену штрафа Сайнса на ГП Лас-Вегаса
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев