Новое руководство Ауди не отказывается от участия в Формуле-1

В последнее время встал вопрос об участии "Ауди" в Формуле-1 вместе с командой "Заубер". Сообщения о возможном отказе "Ауди" от участия в "Королевских гонках" связывали с кадровыми перестановками в команде, однако теперь появилась и обратная информация, подтверждающая изначальные намерения компании.

Согласно сообщению Motorsport-Total, новый генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер дал первые сигналы того, что проект будет продолжать своё развитие. Стало известно, что один из сотрудников задал вопрос директору по развитию Оливеру Хоффману об участии в Формуле-1, на что получил положительный ответ и утверждение, что мнение генерального директора такое же.

Ождиается, что "Ауди", как ранее было запланировано, начнёт своё участие в Формуле-1 с сезона-2026.