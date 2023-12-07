  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Новое руководство Ауди не отказывается от участия в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новое руководство Ауди не отказывается от участия в Формуле-1

Автоспорт

Планируется, что команда присоединиться в 2026 году

Новое руководство Ауди не отказывается от участия в Формуле-1

Новина українською

В последнее время встал вопрос об участии "Ауди" в Формуле-1 вместе с командой "Заубер". Сообщения о возможном отказе "Ауди" от участия в "Королевских гонках" связывали с кадровыми перестановками в команде, однако теперь появилась и обратная информация, подтверждающая изначальные намерения компании.

Согласно сообщению Motorsport-Total, новый генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер дал первые сигналы того, что проект будет продолжать своё развитие. Стало известно, что один из сотрудников задал вопрос директору по развитию Оливеру Хоффману об участии в Формуле-1, на что получил положительный ответ и утверждение, что мнение генерального директора такое же.

Ождиается, что "Ауди", как ранее было запланировано, начнёт своё участие в Формуле-1 с сезона-2026.

По теме
yellow-arrow
Команды Формулы-1 подтвердили, что не подавали жалобу на Вольфа
yellow-arrow
Мик Шумахер: Мне всегда казалось, что есть много совпадений с карьерой отца
yellow-arrow
Хэмилтон: Не думал о смене команды при подпасании нового контракта с Мерседесом
Audi
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости