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В Феррари назвали дату презентации нового болида
Команды уже готовятся к новому сезону
Фото: Твіттер Феррарі
В преддверии нового сезона Формулы-1 команды определяют даты презентации своих болидов. Появилась информация о том, когда "Феррари" планирует показать публике болид, который будет участвовать в "Королевских гонках" в сезоне-2024.
Согласно информации Motorsport Italia, "Феррари" освободила 13 февраля 2024 для мероприятия, которое пройдёт в итальянском Фиорано. Ожидается, что после презентации вместе с пилотами на новом болиде будет пройдено несколько кругов на местной трассе.
В текущем сезоне "Феррари" заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив лишь "Мерседесу" и "Ред Булл".
Первый этап сезона-2024, Гран-при Бахрейна в Сахире, назначен на 2 марта, всего по ходу чемпионата будет проведено 24 основные гонки и шесть спринтерских.
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