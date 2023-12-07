В ФИА завершилось расследование в отношении Тото Вольфа и его супруги

Международная автомобильная федерация (ФИА) прекратила расследование в отношении руководителя команды "Мерседес" Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф.

Сообщалось, что на собрании руководителей команд Тото произнёс вещи, о которых другие тим-менеджеры не знали, а сама информация могла быть получена только от сотрудника FOM, которым и является Сьюзи.

В организации отметили, что система FOM достаточно надёжна, чтобы предотвратить любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации.

Таким образом, никаких обвинений супругам предъявлено не было.