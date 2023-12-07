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В ФИА завершилось расследование в отношении Тото Вольфа и его супруги
В итоге не удалось доказать вину
Международная автомобильная федерация (ФИА) прекратила расследование в отношении руководителя команды "Мерседес" Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф.
Сообщалось, что на собрании руководителей команд Тото произнёс вещи, о которых другие тим-менеджеры не знали, а сама информация могла быть получена только от сотрудника FOM, которым и является Сьюзи.
В организации отметили, что система FOM достаточно надёжна, чтобы предотвратить любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации.
Таким образом, никаких обвинений супругам предъявлено не было.
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