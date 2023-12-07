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Макс Ферстаппен назвал слабые стороны чемпионского болида

Автоспорт

Австриец привел в пример Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен назвал слабые стороны чемпионского болида

Фото: RacingNews365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен назвал слабые стороны чемпионского болида нынешнего сезона.

"Конечно, у нашей машины в этом году были слабые стороны. Вспомните, как плохо мы выглядели в Сингапуре. Да и вообще на городских трассах у нас были проблемы, как, например, в Лас-Вегасе.

На медленных участках у нас явно не было преимущества. Кроме того, RB19 плохо реагировала на кочки и бордюры. Так что да, к следующему году надо прибавить в этих аспектах", – приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, что в сезоне 2023 года "Ред Булл" победил во всех этапах сезона за исключением Гран-при Сингапура, в котором триумфатором стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

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Макс Ферстаппен
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