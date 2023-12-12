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Серхио Перес занял первое место в рейтинге по отыгранным позициям в минувшем сезоне Формулы-1

Автоспорт

Ферстаппен попал в топ-3

Серхио Перес занял первое место в рейтинге по отыгранным позициям в минувшем сезоне Формулы-1

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес оказался лучшим по отыгранным позициям в минувшем сезоне Формулы-1. Соответствующей статистикой поделилась пресс-служба "Королевских гонок".

В 2023 году Серхио отыграл 104 места. Это на 46 больше, чем у его ближайшего преследователя, гонщика "Астон Мартин" Лэнса Стролла (58). Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен (42).

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года чемпионом стал Ферстаппен, а Перес занял второе место в общем зачёте пилотов.

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