ФИА получила пропавший трофей Хэмилтона

По итогам сезона-2023 в Баку прошла ежегодная церемония Формулы-1, на которой британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был награждён памятной статуэткой за третье место по итогам чемпионата.

Позже оказалось, что трофей пропал, а один из болельщиков, посетивших церемонию, получил статуэтку от Хэмилтона в качестве подарка. В дальнейшем в пресс-службу "Мерседеса" опровергли это.

Согласно информации обозревателя Mototrsport Джонатана Ноубла, трофей был получен представителями Международной автомобильной федерации (ФИА) и сейчас готовится к отправке его заслуженным обладателям.

"Небольшое обновление интригующей истории, касательно трофея Льюиса Хэмилтона за третье место, потерянного в пятницу после Гала-церемонии: теперь он снова в руках ФИА и отправлен в "Мересдес", — написал Ноубла в соцсети X (ранее Twitter).