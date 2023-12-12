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ФИА получила пропавший трофей Хэмилтона
Точной информации, где же затерялся трофей пока нет
Фото: F1
По итогам сезона-2023 в Баку прошла ежегодная церемония Формулы-1, на которой британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был награждён памятной статуэткой за третье место по итогам чемпионата.
Позже оказалось, что трофей пропал, а один из болельщиков, посетивших церемонию, получил статуэтку от Хэмилтона в качестве подарка. В дальнейшем в пресс-службу "Мерседеса" опровергли это.
Согласно информации обозревателя Mototrsport Джонатана Ноубла, трофей был получен представителями Международной автомобильной федерации (ФИА) и сейчас готовится к отправке его заслуженным обладателям.
"Небольшое обновление интригующей истории, касательно трофея Льюиса Хэмилтона за третье место, потерянного в пятницу после Гала-церемонии: теперь он снова в руках ФИА и отправлен в "Мересдес", — написал Ноубла в соцсети X (ранее Twitter).
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