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Хэмилтон: Я воодушевлён прогрессом, которого мы добились за год

Автоспорт

Пилот выразил уверенность, что команда сможет прибавить в новом сезоне

Хэмилтон: Я воодушевлён прогрессом, которого мы добились за год

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон во время встречи с сотрудниками команды на базах в Брэкли и Бриксуорте признался, что абсолютно уверен в возможности команды вернуть на вершину.

"Я воодушевлён прогрессом, которого мы добились за год. Мы прибавили в производительности и не делали шагов назад. Хотя не каждый из вас может присутствовать на гоночном уикенде, мы знаем, что вы всегда нас поддерживаете. Это были два замечательных года. Мы узнаём больше о самих себе. Я доверяю каждому из вас и на 1000% уверен, что мы вернёмся на вершину", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба "Мерседеса".

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 "Мерседес" занял второе место в Кубке конструкторов. Сезоном ранее немецкая команда стала третьей.

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