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Альпин покинул сотрудник, отвечавший за молодёжную академию команды
Он провел в команде три сезона
Фото: Твиттер Альпин
В команде "Альпин" произошли очередные кадровые перестановки, на этот раз они затронули директора по проектам расширения гоночной активности Давиде Бривио. Команда приняла решение расстаться с Бривио, который провёл в команде три сезона и занимался множеством проектов, включая управление молодёжной академии команды.
Преемником Бривио на должности станет Джулиан Роуз. Согласно словам временно исполняющего обязанности руководителя команды Бруно Фамена, желание завершить сотрудничество было обоюдным.
Напомним, по ходу сезона-2023 стало известно об увольнении из "Альпин" одних из самых видных людей — Алана Пермейне и Отмара Зафнауэра.
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