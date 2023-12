Ферстаппен и Перес показали выигранные титулы Ред Булл в 2023 году

Пресс-служба команды Формулы-1 "Ред Булл" поделилась с подписчиками свежими фото. На одном из снимков пилоты гоночного коллектива Макс Ферстаппен и Серхио Перес позируют на фоне трофеев, завоёванных в 2023 году.

На фото демонстрируется 51 кубок: 21 трофей достался австрийской команде как конструктору за победы в гонках, 21 подиум на счету Ферстаппена, девять подиумов было в активе Переса.

Отметим также, что Ферстаппену, как обладателю титула в сезоне-2023 досталась чемпионская ваза, а «Ред Булл» получил Кубок конструкторов.

Quite the collection ???? Surrounded by silverware ???? pic.twitter.com/AMZmnv2Yqg