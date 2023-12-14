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Ферстаппен и Перес показали выигранные титулы Ред Булл в 2023 году
Всего их 51
Фото: FIA
Пресс-служба команды Формулы-1 "Ред Булл" поделилась с подписчиками свежими фото. На одном из снимков пилоты гоночного коллектива Макс Ферстаппен и Серхио Перес позируют на фоне трофеев, завоёванных в 2023 году.
На фото демонстрируется 51 кубок: 21 трофей достался австрийской команде как конструктору за победы в гонках, 21 подиум на счету Ферстаппена, девять подиумов было в активе Переса.
Отметим также, что Ферстаппену, как обладателю титула в сезоне-2023 досталась чемпионская ваза, а «Ред Булл» получил Кубок конструкторов.
Quite the collection ???? Surrounded by silverware ???? pic.twitter.com/AMZmnv2Yqg— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 13, 2023
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