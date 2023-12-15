  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Стало известно название команды Альфа Ромео в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно название команды Альфа Ромео в Формуле-1

Автоспорт

Команда будет выступать под новым названием в 2024 году

Стало известно название команды Альфа Ромео в Формуле-1

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В преддверии сезона-2024 одной из интриг была смена названия команды, выступавшей в сезоне-2023 под брендом "Альфа Ромео". В "Заубере" подтвердили, что бренд "Альфа Ромео" больше не будет использоваться в "Королевских гонках", а полным названием, которое фигурирует в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА), является Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — названия брендов, сотрудничающих с командой.

Kick — это платформа потокового вещания, которая ранее уже сотрудничала с "Заубером", а теперь имя компании будет представлено и в наименовании шасси — Kick Sauber C44. Сообщается, что текущее название останется неизменным и на сезон-2025.

Напомним, что с 2026 года производитель автомобилей "Ауди" начнёт сотрудничество с "Заубером" и будет использовать свой бренд в Формуле-1.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен и Перес показали выигранные титулы Ред Булл в 2023 году
yellow-arrow
Альпин покинул сотрудник, отвечавший за молодёжную академию команды
yellow-arrow
Хэмилтон: Я воодушевлён прогрессом, которого мы добились за год
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости