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Стало известно название команды Альфа Ромео в Формуле-1
Команда будет выступать под новым названием в 2024 году
Фото: Твіттер Альфа Ромео
В преддверии сезона-2024 одной из интриг была смена названия команды, выступавшей в сезоне-2023 под брендом "Альфа Ромео". В "Заубере" подтвердили, что бренд "Альфа Ромео" больше не будет использоваться в "Королевских гонках", а полным названием, которое фигурирует в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА), является Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — названия брендов, сотрудничающих с командой.
Kick — это платформа потокового вещания, которая ранее уже сотрудничала с "Заубером", а теперь имя компании будет представлено и в наименовании шасси — Kick Sauber C44. Сообщается, что текущее название останется неизменным и на сезон-2025.
Напомним, что с 2026 года производитель автомобилей "Ауди" начнёт сотрудничество с "Заубером" и будет использовать свой бренд в Формуле-1.
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