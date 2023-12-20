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Фернандо Алонсо побил рекорд круга на своём картодроме

Автоспорт

Рекорд держался 6 лет

Фернандо Алонсо побил рекорд круга на своём картодроме

gettyimages

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" испанец Фернандо Алонсо рассказал о своём времяпрепровождении в межсезонье.

Алонсо посетил собственный картодром, расположенный в испанском регионе Астурия, и провёл тренировочную сессию.

"Тренировочный день и рекорд круга. Державшийся с 2017 года… Казалось невозможным приблизиться ко времени прошедшего здесь чемпионата Европы, но сегодня это получилось. Спасибо", — написал Алонсо в социальных сетях.

Напомним, 42-летний Алонсо стал четвёртым по итогам минувшего чемпионата Формулы-1.

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