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Карлос Сайнс-старший четвертый раз в карьере выиграл Дакар

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Несмотря на свой возраст пилот все ещё берет титулы

Карлос Сайнс-старший четвертый раз в карьере выиграл Дакар

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем престижного ралли-марафона "Дакар" в зачёте внедорожников 2024 года. Победу Карлос обеспечил себе после успешного прохождения заключительного этапа соревнований, который продолжается и в настоящий момент. Однако с учётом огромного отрыва испанец обеспечил себе победу.

Отметим, что перед последним этапом преимущество испанца перед ближайшим соперником, Гийомом Де Мевиусом, составляло почти полтора часа.

Нынешний титул стал для Сайнса-старшего уже четвёртым на "Дакаре" и первым в истории для "Ауди".

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