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Карлос Сайнс-старший четвертый раз в карьере выиграл Дакар
Несмотря на свой возраст пилот все ещё берет титулы
Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем престижного ралли-марафона "Дакар" в зачёте внедорожников 2024 года. Победу Карлос обеспечил себе после успешного прохождения заключительного этапа соревнований, который продолжается и в настоящий момент. Однако с учётом огромного отрыва испанец обеспечил себе победу.
Отметим, что перед последним этапом преимущество испанца перед ближайшим соперником, Гийомом Де Мевиусом, составляло почти полтора часа.
Нынешний титул стал для Сайнса-старшего уже четвёртым на "Дакаре" и первым в истории для "Ауди".
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