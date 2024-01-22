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Экклстоун: Хаас просто использовал имя Мика Шумахера

Автоспорт

Экс-руководитель Формулы-1 высказался об увольнении немецкого пилота

Экклстоун: Хаас просто использовал имя Мика Шумахера

Фото: Planet F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об увольнении немца Мика Шумахера, сына легендарного чемпиона Михаэля Шумахера, из американской команды "Хаас".

"Мик Шумахер попал не в ту команду и не к тем людям. В "Хаасе" просто использовали его имя. Их никогда не интересовало, насколько он хорош или плох", — приводит слова Экклстоуна издание Bild.

Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 за "Хаас" в 2021 году и стал лишь 19-м, не набрав ни одного очка за чемпионат. В 2022 году Шумахер стал 16-м, после чего был уволен.

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