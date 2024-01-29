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Стало известно название нового болида Феррари

Автоспорт

Оно будет состоять с двух букв

Стало известно название нового болида Феррари

Фото: Твіттер Феррарі

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Автомобиль "Феррари" в предстоящем сезоне Формулы-1 будет называться SF-24. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

Таким образом, "Скудерия" продолжает традицию последних лет, когда автомобиль получает имя по первым буквам от Scuderia Ferrari, за которыми следует год сезона.

Напомним, в этом году "Феррари" проведёт презентацию болида 13 февраля. По итогам сезона 2023 года "Скудерия" заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив "Мерседесу" и "Ред Булл".

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