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Стало известно название нового болида Феррари
Оно будет состоять с двух букв
Фото: Твіттер Феррарі
Автомобиль "Феррари" в предстоящем сезоне Формулы-1 будет называться SF-24. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.
Таким образом, "Скудерия" продолжает традицию последних лет, когда автомобиль получает имя по первым буквам от Scuderia Ferrari, за которыми следует год сезона.
Напомним, в этом году "Феррари" проведёт презентацию болида 13 февраля. По итогам сезона 2023 года "Скудерия" заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив "Мерседесу" и "Ред Булл".
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