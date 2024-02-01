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Акции Феррари взлетели вверх после новости о переходе Хэмилтона

Автоспорт

Пилот все же сменит команду

Акции Феррари взлетели вверх после новости о переходе Хэмилтона

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Акции итальянской компании "Феррари" существенно увеличились в цене. Это произошло после многочисленных новостей об ожидаемом переходе в одноимённую команду семикратного чемпиона Формулы-1, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Цена акции подскакивала до € 353,50. За день рост составлял более девяти процентов.

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка

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