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Акции Феррари взлетели вверх после новости о переходе Хэмилтона
Пилот все же сменит команду
Фото: Autoblog.nl
Акции итальянской компании "Феррари" существенно увеличились в цене. Это произошло после многочисленных новостей об ожидаемом переходе в одноимённую команду семикратного чемпиона Формулы-1, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Цена акции подскакивала до € 353,50. За день рост составлял более девяти процентов.
В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка
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