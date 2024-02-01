Карлос Сайнс: Наши пути с Феррари разойдутся по окончании 2024 года

Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс прокомментировал тот факт, что окончании сезона-2024 Формулы-1 его место в составе "Скудерии" займёт семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

"После сегодняшних новостей мои с „Феррари“ пути разойдутся по окончании 2024 года. У нас впереди длинный сезон, и я выложусь по максимуму ради команды и тифози по всему миру. Новости о моём будущем будут объявлены в своё время", — гласит заявление испанского пилота, которое он опубликовал в своих социальных сетях.

Ранее "Феррари" официально объявила, что подписала с британцем многолетний контракт.