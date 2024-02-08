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В контракте Хэмилтона прописан пункт, который запрещает ему переманивать сотрудников
Таким образом, инженеры не смогут так просто покинуть немецкую команду
Фото: Sky Sports
Стало известно, что пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не может переманивать сотрудников немецкой команды в другие коллективы Формулы-1. Об этом сообщает итальянская версия Motorsport.
В контракт Хэмилтона был включён пункт "о недопущении увода", который не позволяет Хэмилтону пригласить Питера Боннингтона или Эндрю Шовлина в "Феррари".
Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе "Мерседеса" с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в "Королевских гонках".
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