В контракте Хэмилтона прописан пункт, который запрещает ему переманивать сотрудников

Стало известно, что пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не может переманивать сотрудников немецкой команды в другие коллективы Формулы-1. Об этом сообщает итальянская версия Motorsport.

В контракт Хэмилтона был включён пункт "о недопущении увода", который не позволяет Хэмилтону пригласить Питера Боннингтона или Эндрю Шовлина в "Феррари".

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе "Мерседеса" с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в "Королевских гонках".