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BBC Sport: Хорнер не удержится на посту в Ред Булл
Так вважають джерела ВВС Sport
Бессменный руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер вряд ли сумеет удержаться на своём посту в австрийской команде. Так считают источники BBC Sport.
Кристиан Хорнер стал руководителем команды "Ред Булл" в 2005 году, с момента начала её существования. Теперь в пятницу 50-летний Хорнер будет допрошен независимым юристом по поводу жалобы одной из сотрудниц "Ред Булл" на ненадлежащее и контролирующее поведение её руководителя.
В концерне Red Bull Gmbh, владеющем командой, заявили в понедельник, что воспринимают обвинения против Хорнера "чрезвычайно серьёзно".
Как сообщает BBC Sport, многие их инсайдеры ожидают, что Кристиан Хорнер, несмотря на своё влияние как внутри команды, так и в Формуле-1 в целом, не сможет сохранить свою должность.
Если Хорнера уволят, или он уволится сам, источники сообщают, что его заменит ответственный в Red Bull Gmbh за программу в Формуле-1 Оливер Минцлафф.
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