  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Советник Ред Булл: Уход Хэмилтона — это ослабление Мерседеса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Советник Ред Булл: Уход Хэмилтона — это ослабление Мерседеса

Автоспорт

Льюис проводит в немецкой команде последний сезон

Советник Ред Булл: Уход Хэмилтона — это ослабление Мерседеса

Фото: ESPN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что переход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в "Феррари" по окончании сезона 2024 года ослабит немецкий коллектив.

"Это меня сильно удивило, спортивная сенсация, учитывая время. Интересно, как это произошло. "Мерседес" обошёл "Феррари" во второй половине 2023 года, "Макларен" также был быстрее. Возможно, Хэмилтон заметил то, о чём внешний мир пока не знает.

Для нас это ничего не меняет, за исключением того, что это ослабление "Мерседеса", как по мне. Усилит ли это "Феррари", пока неясно. В целом же это невероятное влияние, касающееся даже цен на фондовом рынке. Здорово, что есть движение", — приводит слова Марко издание OE24.

По теме
yellow-arrow
Ред Булл официально презентовал болид на сезон-2024
yellow-arrow
Серхио Перес показал свой шлем к сезону-2024
yellow-arrow
Технический директор Мерседеса: Лимит бюджетов вынуждает вас выбирать, над чем вы будете работать
Льюис Хэмилтон Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости