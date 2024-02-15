Советник Ред Булл: Уход Хэмилтона — это ослабление Мерседеса

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что переход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в "Феррари" по окончании сезона 2024 года ослабит немецкий коллектив.

"Это меня сильно удивило, спортивная сенсация, учитывая время. Интересно, как это произошло. "Мерседес" обошёл "Феррари" во второй половине 2023 года, "Макларен" также был быстрее. Возможно, Хэмилтон заметил то, о чём внешний мир пока не знает.

Для нас это ничего не меняет, за исключением того, что это ослабление "Мерседеса", как по мне. Усилит ли это "Феррари", пока неясно. В целом же это невероятное влияние, касающееся даже цен на фондовом рынке. Здорово, что есть движение", — приводит слова Марко издание OE24.