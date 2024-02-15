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Ред Булл официально презентовал болид на сезон-2024

Автоспорт

Он выполнен в традиционных цветах

Ред Булл официально презентовал болид на сезон-2024

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" последней из участников чемпионата показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года.

Новая машина получила название RB20. Её ливрея выполнена в традиционных для австрийской команды цветах.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда "Ред Булл" завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22.

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