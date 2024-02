Ред Булл официально презентовал болид на сезон-2024

Команда Формулы-1 "Ред Булл" последней из участников чемпионата показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года.

Новая машина получила название RB20. Её ливрея выполнена в традиционных для австрийской команды цветах.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда "Ред Булл" завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22.

Launching the RB20 ???? Our challenger for 2024 ???? pic.twitter.com/JVFWRq4qKs