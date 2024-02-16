Есть еще гонка, которую надо выиграть. Себастьян Феттель хочет получить место в Мерседесе

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель решительно настроен получить место в "Мерседесе" на 2025 год, которое освободится по окончании сезона-2024 после перехода семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в "Феррари". Об этом со ссылкой на близкий к немецкому гонщику источник ссылается телеканал Sky Germany.

По информации источника, Феттель очень заинтересован в месте в "Мерседесе" и ради этого готов возобновить карьеру после двухлетней паузы.

"Даже длинный сезон из 24 Гран-при не пугает Феттеля", – цитирует Sky Germany инсайдера.

Себастьян Феттель покинул Формулу-1 в конце 2022 года. Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях пост с фразой: "Есть ещё гонка, которую надо выиграть".