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Карлос Сайнс: Феррари не собирается сильно рассчитывать на меня

Автоспорт

Пилот поделился планами на предстоящий сезон

Карлос Сайнс: Феррари не собирается сильно рассчитывать на меня

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс поделился мыслями о сезоне Формулы-1 2024 года. По словам Карлоса, с командой он хотел бы расстаться на высокой ноте. В 2025 году ему на смену придёт британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Карлос пока не определился с командой, за которую будет выступать после ухода из "Скудерии".

"Очевидно, "Феррари" не собирается сильно рассчитывать на меня в развитии машины. Что ж, это позволит мне сосредоточиться исключительно на том, чтобы выжать максимум от SF24. Хотелось бы расстаться с командой на высокой ноте", — приводит слова Сайнса издание Marca.

Ранее Карлос говорил, что в вопросе продолжения карьеры внимательно изучит все варианты, а также намекнул, что будет искать долгосрочный контракт.

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Карлос Сайнс
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