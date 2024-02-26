Пиастри: Фернандо Алонсо перейдет в Мерседес

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри сделал прогноз на то, что действующий пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо перейдёт в "Мерседес" в следующем сезоне Формулы-1.

"Алонсо перейдёт в "Мерседес", — сказал Пиастри в интервью F1TV Pro во время тестов в Бахрейне.

Напомним, в следующем сезоне британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон начнёт выступление за "Феррари". В связи с этим место пилота в немецкой команде будет свободно.