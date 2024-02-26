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Пиастри: Фернандо Алонсо перейдет в Мерседес
Все больше экспертов и пилотов склоняются к такому ходу событий
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Пилот "Макларена" Оскар Пиастри сделал прогноз на то, что действующий пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо перейдёт в "Мерседес" в следующем сезоне Формулы-1.
"Алонсо перейдёт в "Мерседес", — сказал Пиастри в интервью F1TV Pro во время тестов в Бахрейне.
Напомним, в следующем сезоне британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон начнёт выступление за "Феррари". В связи с этим место пилота в немецкой команде будет свободно.
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