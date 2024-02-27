Вольф назвал пилота, который может заменить Хэмилтона в 2025 году

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф высказался о перспективах итальянского юниора Андреа Кими Антонелли.

"В начале февраля мы столкнулись с Льюисом, и я захотел сделать всё наоборот при выборе гонщика на следующий год. Очевидно, что Кими был в нашей юношеской академии с 11 лет, и мы с большим удовольствием наблюдали за тем, как он растёт как молодой человек и становится профессионалом.

Но я также хочу немного ослабить давление на него. Ему только что исполнилось 17 лет. Он выиграл всё, что ему нужно было для победы в своем дебютном сезоне, но я думаю, что он будет в Формуле-1. Он будет очень, очень успешным гонщиком в Формуле-1.

Но он еще не начал свою кампанию в Формуле-2. У них были сложности в первые дни в Бахрейне, и мы будем наблюдать за тем, как он будет развиваться. Вот почему я хочу подождать первых нескольких гонок Формулы-2.

В Формуле-1 есть много очень хороших пилотов на следующий год или около того, и всё это будет учтено при принятии решения о составе пилотов на следующий год, но это не произойдёт в ближайшее время", - сказал Тото Вольф в интервью каналу Sky Sports.