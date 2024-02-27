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Жак Вильнёв: Это бизнес, Хэмилтон ничего не должен Мерседесу

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Чемпион Формулы-1 1997 года - о переходе Хэмилтона в "Феррари"

Жак Вильнёв: Это бизнес, Хэмилтон ничего не должен Мерседесу

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что британский пилот Льюис Хэмилтон, который перейдёт из "Мерседеса" в "Феррари" в начале сезона 2025 года, ничего не должен немецкой команде.

"Всю свою карьеру он старался делать то, что лучше для него самого, не думая о том, насколько он дружелюбен или мил с кем-либо. Это бизнес.

Формула-1 - это стая акул. Хэмилтон ничего не должен "Мерседесу".

Немецкая команда многое дала ему, но и Льюис многое дал им взамен. Я думаю, именно поэтому в его контракте был этот пункт. Я не говорю, что он сделал что-то плохое", - приводит слова Вильнёва Grandprix247.

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формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон Жак Вильнев
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