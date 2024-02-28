  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс: На месте Хэмилтона, я бы сделал то же самое
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс: На месте Хэмилтона, я бы сделал то же самое

Автоспорт

Испанец высказался о переходе британца

Карлос Сайнс: На месте Хэмилтона, я бы сделал то же самое

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс высказался о предстоящем переходе в команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, который сменит его по окончании сезона-2024.

"С моей стороны, очевидно, нет никаких обид к кому-либо, так устроен спорт. Я очень уважаю Льюиса, его успех и решение присоединиться к "Феррари". На его месте я бы сделал то же самое.

"Феррари" — великая команда, и в какой-то момент оставшейся части карьеры вы захотели бы стать частью этой команды. Я понимаю это. Здесь есть такой человек, как Фредерик, которого он знает и с которым у него хорошие отношения, он ему доверяет. Перейти в "Феррари" – это непростая задача", — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Без сомнений, Расселл будет номером один в Мерседесе
yellow-arrow
Ред Булл оправдал руководителя команды Кристиана Хорнера
yellow-arrow
Фернандо Алонсо рассказал о готовности сменить Хэмилтона в Мерседесе
Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости