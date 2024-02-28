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Карлос Сайнс: На месте Хэмилтона, я бы сделал то же самое
Испанец высказался о переходе британца
Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс высказался о предстоящем переходе в команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, который сменит его по окончании сезона-2024.
"С моей стороны, очевидно, нет никаких обид к кому-либо, так устроен спорт. Я очень уважаю Льюиса, его успех и решение присоединиться к "Феррари". На его месте я бы сделал то же самое.
"Феррари" — великая команда, и в какой-то момент оставшейся части карьеры вы захотели бы стать частью этой команды. Я понимаю это. Здесь есть такой человек, как Фредерик, которого он знает и с которым у него хорошие отношения, он ему доверяет. Перейти в "Феррари" – это непростая задача", — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.
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