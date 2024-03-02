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Гран-при Бахрейна-2024. Ферстаппен - победитель первой гонки сезона
Действующий чемпион удачно начал год
Фото: twitter.com/F1
Завершился первый Гран-при сезона-2024, который проходил в Бахрейне. Победителем гонки стал действующий чемпион - Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Последний раз оппоненты его обходили в сентябре 2023 года.
Напомним, что в 2023-м году нидерландский гонщик выиграл 19 Гран-при и установил новый рекорд.
Вторая строчка за Серхио Пересом, который является партнером Макса по команде. Третью строчку занял Карлос Сайнц, "Феррари".
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В текущем сезоне состоится рекордное количество гонок - 24.
RACE CLASSIFICATION (LAP 57/57)— Formula 1 (@F1) March 2, 2024
Verstappen notches career win No. 55 ????????????#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/E8yh7MjVP6
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