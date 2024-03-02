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Гран-при Бахрейна-2024. Ферстаппен - победитель первой гонки сезона

Автоспорт
Обновлено

Действующий чемпион удачно начал год

Гран-при Бахрейна-2024. Ферстаппен - победитель первой гонки сезона

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Завершился первый Гран-при сезона-2024, который проходил в Бахрейне. Победителем гонки стал действующий чемпион - Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Последний раз оппоненты его обходили в сентябре 2023 года.

Напомним, что в 2023-м году нидерландский гонщик выиграл 19 Гран-при и установил новый рекорд.

Вторая строчка за Серхио Пересом, который является партнером Макса по команде. Третью строчку занял Карлос Сайнц, "Феррари".

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В текущем сезоне состоится рекордное количество гонок - 24.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
02.03.2024 в 20:24
Сумна гонка. Неначе, продовження минулого сезону. Повна домінація Ред Бул, повна домінація Макса. Нижче за Ред Бул йде якась метушня. Феррарі конкурують з Мерседесом, іноді там буває МакЛарен. Все це завершує Астон Мартін, а нижче - ще те болото. Цей сезон буде ще гіршим, ніж минулий. Інтригу будуть висасувати з пальця, типу: "Хтож займе місця з 10 по 16?? Там дуже щільна конкуренція!" Тьху, бл* :(
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
02.03.2024 в 20:24
Сумна гонка. Неначе, продовження минулого сезону. Повна домінація Ред Бул, повна домінація Макса. Нижче за Ред Бул йде якась метушня. Феррарі конкурують з Мерседесом, іноді там буває МакЛарен. Все це завершує Астон Мартін, а нижче - ще те болото. Цей сезон буде ще гіршим, ніж минулий. Інтригу будуть висасувати з пальця, типу: "Хтож займе місця з 10 по 16?? Там дуже щільна конкуренція!" Тьху, бл* :(
Ответить
1
0

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