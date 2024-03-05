Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем провёл беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно возможного возвращения Гран-при в этой стране в календарь Формулы-1. Оба встретились в воскресенье на морском курорте Мармарис. Об этом пишет Motorsport-Total.

"Было приятно встретиться с президентом Эрдоганом. Наши дискуссия затронула ряд тем. Помимо прочего, мы обсуждали возможность возвращения этапа в стране в календарь Формулы-1, а также говорили о чемпионате мира по ралли WRC в Турции. "Истанбул Парк" — это современная гоночная трасса, пользующаяся популярностью у гонщиков, а город Стамбул — процветающий мегаполис, который с радостью отнесётся к возвращению Формулы-1", — сказал бен Сулайем.

В последний раз Гран-при Турции проводился в 2021 году.