  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

Автоспорт

Президент ФИА обсудил с Эрдоганом возможное возвращение ГП

Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем провёл беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно возможного возвращения Гран-при в этой стране в календарь Формулы-1. Оба встретились в воскресенье на морском курорте Мармарис. Об этом пишет Motorsport-Total.

"Было приятно встретиться с президентом Эрдоганом. Наши дискуссия затронула ряд тем. Помимо прочего, мы обсуждали возможность возвращения этапа в стране в календарь Формулы-1, а также говорили о чемпионате мира по ралли WRC в Турции. "Истанбул Парк" — это современная гоночная трасса, пользующаяся популярностью у гонщиков, а город Стамбул — процветающий мегаполис, который с радостью отнесётся к возвращению Формулы-1", — сказал бен Сулайем.

В последний раз Гран-при Турции проводился в 2021 году.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен вправе досрочно уйти из Ред Булл
yellow-arrow
Ферстаппен может покинуть Ред Булл в случаи ухода Хорнера
yellow-arrow
Джордж Расселл: Мой болид был больше настроен под гонку, чем болид Хэмилтона
ФИА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости