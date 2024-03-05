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Ред Булл подписал рекордный контракт в истории Формулы-1 с брендом спортивной одежды
Руководитель команды прокомментировал подписание соглашения
Накануне Гран-при Саудовской Аравии в предстоящие выходные "Ред Булл" подписал крупнейший контракт с брендом спортивной одежды Castore в истории Формулы-1. Примерная сумма соглашения, сроки которого не раскрываются, составляет более $ 200 млн. Об этом пишет пресс-служба "Ред Булл".
Эта сделка является рекордной в рамках сотрудничества с маркой одежды за всю историю автоспорта.
"С самого начала нашего сотрудничества с Castore в прошлом году мы знали, что нашли партнера, который привержен инновациям и передовой инженерии так же, как и мы. Бренд пользуется нашим абсолютным доверием в плане улучшения производительности, которое только укрепилось, спустя 12 месяцев сотрудничества. Это и привело к новому рекордному соглашению" — прокомментировал сделку руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер.
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