Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Саудовской Аравии
Похоже, что конкуренция отсутствует
Фото: Sporting News
В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым был Фернандо Алонсо из "Астон Мартин". Третьим оказался напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес.
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал восьмой результат.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.29,659
2. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,186
3. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,209
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,280
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,371
6. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,505
7. Ландо Норрис ("Макларен") +0,572
8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,577
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,921
10. Александер Албон ("Уильямс") +1,088
11. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,124
12. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,258
13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,286
14. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,307
15. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,318
16. Юки Цунода ("РБ") +1,377
17. Пьер Гасли ("Альпин") +1,387
18. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,472
19. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,752
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,918
Популярное сейчас
- "Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити
- Ребров лично объявит заявку сборной Украины и даст пресс-конференцию: названа дата
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ферстаппен вправе досрочно уйти из Ред Булл
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже