Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс доставлен в больницу и пропустит Гран-при Саудовской Аравии
Пилот перенесет операцию
Фото: twitter.com/F1
Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс не примет участия в Гран-при Саудовской Аравии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Ибрагим аль-Зубайди.
Сообщается, что в настоящий момент Сайнс находится в больнице, где ему предстоит перенести операцию на аппендиксе.
Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бавария и Ньюкасл заинтересованы в услугах Зинченко. Арсенал выставил ценник на украинца
- На 69-м году жизни скончался болельщик, который станцевал гопак на матче сборной СССР на ОИ-1976
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать
- Ферстаппен может покинуть Ред Булл в случаи ухода Хорнера
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн