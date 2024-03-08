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Карлос Сайнс доставлен в больницу и пропустит Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт

Пилот перенесет операцию

Карлос Сайнс доставлен в больницу и пропустит Гран-при Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс не примет участия в Гран-при Саудовской Аравии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Ибрагим аль-Зубайди.

Сообщается, что в настоящий момент Сайнс находится в больнице, где ему предстоит перенести операцию на аппендиксе.

Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым.

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Карлос Сайнс
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