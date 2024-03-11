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Кристиан Хорнер может быть уволен из Ред Булл до Гран-при Австралии
Скорее всего руководитель покинет команду
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер может быть уволен из австрийской команды до начала следующего этапа Формулы-1, который состоится в Австралии. Об этом сообщает F1-Insider со ссылкой на свои источники.
"Хорнер, судя по всему, находится на грани поражения в борьбе за власть в "Ред Булл". По словам осведомлённых источников, он будет освобождён до следующей гонки в Австралии", — сообщает издание.
Также сообщается, что Хорнер лишился поддержки совладельцев концерна "Ред Булл" из Таиланда, которые опасаются, что в ближайшие несколько дней Кристиан может выйти на публику и предпринять действия против внутреннего расследования.
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