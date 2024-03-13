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Макс Ферстаппен: Невозможно предугадать, насколько конкурентоспособными мы окажемся на Гран-при Австралии

Автоспорт

Но похоже, что победитель известен

Макс Ферстаппен: Невозможно предугадать, насколько конкурентоспособными мы окажемся на Гран-при Австралии

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне, который будет третьим по счёту в нынешнем сезоне Формулы-1, пройдёт с 22 по 24 марта.

"Это совсем другая трасса. На следующей неделе мы будем работать на симуляторе и постараемся настроить его как можно лучше, прежде чем отправимся туда. И уже во время гоночного уикенда посмотрим, что у нас получится. До этого невозможно предугадать, насколько конкурентоспособными мы окажемся", — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

После двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1, этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко. На втором месте с 36 баллами находится его товарищ по команде Серхио Перес.

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