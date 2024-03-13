Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макс Ферстаппен: Невозможно предугадать, насколько конкурентоспособными мы окажемся на Гран-при Австралии
Но похоже, что победитель известен
Фото: FIA
Пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне, который будет третьим по счёту в нынешнем сезоне Формулы-1, пройдёт с 22 по 24 марта.
"Это совсем другая трасса. На следующей неделе мы будем работать на симуляторе и постараемся настроить его как можно лучше, прежде чем отправимся туда. И уже во время гоночного уикенда посмотрим, что у нас получится. До этого невозможно предугадать, насколько конкурентоспособными мы окажемся", — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.
После двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1, этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко. На втором месте с 36 баллами находится его товарищ по команде Серхио Перес.
Популярное сейчас
- Шахтер подписал вратаря Колоса, за которым следили клубы АПЛ - журналист
- Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251
- Барса и Арсенал вышли в четвертьфинал ЛЧ, Динамо и Шахтер победили в УПЛ. Главные новости за 12 марта
- Отец Хэмилтона: Каждый хочет участвовать в гонках за Феррари
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО