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Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл

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Дела идут далеко не лучшим образом

Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл

Фото: RacingNews365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, согласился с мнением, что в настоящий момент внутри австрийской команды идёт борьба за власть, а также выразил надежду, что ситуация в гоночном коллективе сможет нормализоваться, а его сын продолжит побеждать.

"Необходимо, чтобы в команде сейчас был мир. Необходимо снова немного успокоиться, но, учитывая обстоятельства, мне кажется, это займёт некоторое время. Надеюсь, они скоро снова смогут сконцентрироваться на гонках, потому что именно в них вся суть. Важно, чтобы Макс продолжал побеждать", — приводит слова Йоса sporza.

Напомним, ранее в отношении руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка.

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