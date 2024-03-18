Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, согласился с мнением, что в настоящий момент внутри австрийской команды идёт борьба за власть, а также выразил надежду, что ситуация в гоночном коллективе сможет нормализоваться, а его сын продолжит побеждать.

"Необходимо, чтобы в команде сейчас был мир. Необходимо снова немного успокоиться, но, учитывая обстоятельства, мне кажется, это займёт некоторое время. Надеюсь, они скоро снова смогут сконцентрироваться на гонках, потому что именно в них вся суть. Важно, чтобы Макс продолжал побеждать", — приводит слова Йоса sporza.

Напомним, ранее в отношении руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка.