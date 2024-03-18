Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл
Дела идут далеко не лучшим образом
Фото: RacingNews365
Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, согласился с мнением, что в настоящий момент внутри австрийской команды идёт борьба за власть, а также выразил надежду, что ситуация в гоночном коллективе сможет нормализоваться, а его сын продолжит побеждать.
"Необходимо, чтобы в команде сейчас был мир. Необходимо снова немного успокоиться, но, учитывая обстоятельства, мне кажется, это займёт некоторое время. Надеюсь, они скоро снова смогут сконцентрироваться на гонках, потому что именно в них вся суть. Важно, чтобы Макс продолжал побеждать", — приводит слова Йоса sporza.
Напомним, ранее в отношении руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка.
Популярное сейчас
- Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
- "Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском
- Верес вырывается из зоны прямого вылета и третье поражение Черноморца подряд. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Руководитель Мерседеса попал в аварию во время съемок сериала Drive to Survive
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир