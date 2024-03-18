  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен и Марко Хельмут добавили пункт о возможности расторжения контракта без ведома Red Bull
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен и Марко Хельмут добавили пункт о возможности расторжения контракта без ведома Red Bull

Автоспорт

Получилась интересная ситуация

Макс Ферстаппен и Марко Хельмут добавили пункт о возможности расторжения контракта без ведома Red Bull

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен без ведома команды добавил в контракт пункт о досрочном расторжении в случае ухода советника Хельмута Марко. Об этом информирует Motorsport со ссылкой на свои источники.

По данным источника, опция появилась впоследствии усилиями семьи Ферстаппенов и Марко, причём ни команда, ни её руководитель Кристиан Хорнер на тот момент ничего об этом не знали.

Напомним, что слухи об уходе Марко и Ферстаппена из "Ред Булл" начали появляться в СМИ после обвинений в адрес Кристиана Хорнера.

По теме
yellow-arrow
Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем французского футбольного клуба
yellow-arrow
Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл
yellow-arrow
В Макларене готовят большое обновление машины
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости