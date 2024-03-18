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Макс Ферстаппен и Марко Хельмут добавили пункт о возможности расторжения контракта без ведома Red Bull
Получилась интересная ситуация
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен без ведома команды добавил в контракт пункт о досрочном расторжении в случае ухода советника Хельмута Марко. Об этом информирует Motorsport со ссылкой на свои источники.
По данным источника, опция появилась впоследствии усилиями семьи Ферстаппенов и Марко, причём ни команда, ни её руководитель Кристиан Хорнер на тот момент ничего об этом не знали.
Напомним, что слухи об уходе Марко и Ферстаппена из "Ред Булл" начали появляться в СМИ после обвинений в адрес Кристиана Хорнера.
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