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Главный инженер Ред Булл рассказал о планах команды на предстоящие сезоны

Автоспорт

В 2025 году кардинальных изменений не будет

Главный инженер Ред Булл рассказал о планах команды на предстоящие сезоны

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный инженер "Ред Булл" Пол Монаган заявил, что автомобиль команды нынешнего года RB20 претерпел наиболее существенные изменения в преддверии нового технического регламента 2026 года и в последующей версии машины не будет существенных отличий.

"Серьёзные изменения открывают больше возможностей. Это одна из причин, по которой мы говорим: "Давайте пойдём дальше и изменим болид сильнее". Но, вероятно, это последнее масштабное обновление, потому что в 2025 году нужно будет держать в уме автомобиль 2026 года", — приводит слова Монагана Motorsport.

После двух этапов нынешнего сезона "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 87 очков. У идущей на втором месте "Феррари" 49 баллов.

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