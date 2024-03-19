Карлос Сайнс прибыл в Мельбурн для прохождения медицинского теста ФИА

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс в понедельник прибыл в Мельбурн, где с 22 по 24 марта состоится Гран-при Австралии. Об этом пишет Marca.

Напомним, предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, Карлос пропускал из-за воспаления аппендикса.

В преддверии Гран-при Австралии Сайнсу по причине недавней госпитализации предстоит пройти обязательный медицинский тест Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы исключить любые риски для здоровья.

Гонщик сначала пройдет общий осмотр, в ходе которого большую часть времени специалисты будут оценивать их реакцию и координацию движений. Кроме того, может быть пройден тест рефлексов, а также тест на память.