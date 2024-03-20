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Карлос Сайнс не может свободно двигаться и, скорее всего, пропустит Гран-при Австралии

Автоспорт

Ранее появилась информация, что пилот все же сможет помочь своей команде

Карлос Сайнс не может свободно двигаться и, скорее всего, пропустит Гран-при Австралии

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс-младший не до конца восстановился после операции на аппендиксе перед Гран-при Австралии, считает обозреватель Ким Иллман.

"12 дней назад Карлосу Сайнсу удалили аппендикс в Джидде. Сегодня я сфотографировал его в паддоке после того, как он вернулся с велосипедной поездки по трассе с командой. Когда он слез с велосипеда, мне показалось, что он не двигался свободно. Мы поговорили пару минут, и я не уверен, что его тело готово к тяжести гонки Ф-1.

Он показал свой шрам, а затем рассказал, как будет уменьшать давление на живот прокладкой под ремнём безопасности. Думаю, он отработает первую тренировку и посмотрит на своё состояние. Если будет риск ущерба, ему придётся отойти в сторону и дать Олли Берману (снова) выступить в гонке", — написал Иллман в социальных сетях.

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