Ферстаппен высказался о возможном уходе из Ред Булл

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своём потенциальном уходе из команды.

"У меня есть все основания для счастья. Машина работает действительно хорошо. В команде много замечательных людей, которые постоянно работают над улучшением результатов. Вот на чём я сосредоточиваюсь: на выступлении. Когда я возвращаюсь домой, то не могу думать ни о чём другом, потому что это в значительной степени то место, которому я принадлежу. И именно тут я хочу остаться.

Это было лучшее начало сезона. У машины хороший баланс. Как команда мы действовали правда хорошо, допустив всего несколько ошибок. Так что, конечно, я очень рад этому. И надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Мы стараемся продолжать анализировать то, что можно улучшить", — приводит слова Ферстаппена портал RaceFans.