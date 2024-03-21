  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен высказался о возможном уходе из Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен высказался о возможном уходе из Ред Булл

Автоспорт

Пилот не планирует покидать команду

Ферстаппен высказался о возможном уходе из Ред Булл

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своём потенциальном уходе из команды.

"У меня есть все основания для счастья. Машина работает действительно хорошо. В команде много замечательных людей, которые постоянно работают над улучшением результатов. Вот на чём я сосредоточиваюсь: на выступлении. Когда я возвращаюсь домой, то не могу думать ни о чём другом, потому что это в значительной степени то место, которому я принадлежу. И именно тут я хочу остаться.

Это было лучшее начало сезона. У машины хороший баланс. Как команда мы действовали правда хорошо, допустив всего несколько ошибок. Так что, конечно, я очень рад этому. И надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Мы стараемся продолжать анализировать то, что можно улучшить", — приводит слова Ферстаппена портал RaceFans.

По теме
yellow-arrow
Боттас: Я допускаю, что Ферстаппен окажется в Мерседесе
yellow-arrow
Кристиан Хорнер претендует на должность гендиректора концерна Ред Булл
yellow-arrow
Бывший пилот Формулы-1 может заменить Хэмилтона в Мерседесе
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 17:54
Судячи з цієї новини, Макс набагато розумніший за власного батька
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 17:54
Судячи з цієї новини, Макс набагато розумніший за власного батька
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости