Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен может стать пилотом Мерседеса в 2025 году
Переход может состояться по окончании сезона
Фото: Auto Review
Голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности может оказаться в "Мерседесе". Об этом информирует издание F1-Insider. Сообщается, что переход может состояться по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в 2025 году.
Отмечается, что после выступления Макса на Гран-при Австралии его недоверие к руководителю команды Кристиану Хорнеру усилилось. Ферстаппен сошёл с гонки из-за проблем с тормозами. Издание подчёркивает, что ошибка случилась в непростой для команды момент, когда эмоциональная ситуация остаётся напряжённой.
Напомним также, что не так давно внутри "Ред Булл" разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался Хорнер.
Популярное сейчас
- Поражение команды Ротаня, подготовка национальной сборной Украины. Главные новости за 25-е марта
- "Японцы хорошо прессинговали". Ротань объяснил причины поражения Олимпийской сборной
- Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
- Кристиан Хорнер провел переговоры с представителями Фернандо Алонсо
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник