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Ферстаппен может стать пилотом Мерседеса в 2025 году

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Переход может состояться по окончании сезона

Ферстаппен может стать пилотом Мерседеса в 2025 году

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности может оказаться в "Мерседесе". Об этом информирует издание F1-Insider. Сообщается, что переход может состояться по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в 2025 году.

Отмечается, что после выступления Макса на Гран-при Австралии его недоверие к руководителю команды Кристиану Хорнеру усилилось. Ферстаппен сошёл с гонки из-за проблем с тормозами. Издание подчёркивает, что ошибка случилась в непростой для команды момент, когда эмоциональная ситуация остаётся напряжённой.

Напомним также, что не так давно внутри "Ред Булл" разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался Хорнер.

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