Руководитель Феррари: Когда мы собираем всё вместе, то оказываем на Ред Булл давление

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр высказался о соперничестве с "Ред Булл".

"Мы укрепляем уверенность в себе в последний месяц. В прошлом году это уже было в последней части сезона. И этот уикенд, я думаю, является хорошим доказательством того, что когда мы собираем всё вместе, и я не уверен, что мы сможем делать это каждый уикенд, но когда мы собираем всё вместе, мы оказываем на "Ред Булл" давление.

И именно под давлением они будут совершать ошибки, а это значит, что мы должны продолжать в том же направлении", — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, недавно внутри "Ред Булл" разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался руководитель команды Кристиан Хорнер.