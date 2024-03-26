Карлос Сайнс: У меня всё ещё нет места на следующий год

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс признался, что верит в свои способности добиваться высоких результатов на конкурентоспособной машине.

Ранее Карлос одержал победу на Гран-при Австралии.

"У меня всё ещё нет места на следующий год. Поэтому, как мне кажется, этот результат должен помочь делу. Все более или менее знают, на что я способен. Я участвую в гонках, чтобы доказать себе, что могу побеждать каждый раз, когда у меня есть конкурентоспособная машина. Я участвую не для того, чтобы доказывать кому-то свою ценность. Всё это я делаю для того, чтобы доказать себе, что при получении хорошей машины я смогу добиваться целей. Этот менталитет и подход будут сохраняться до конца года", — приводит слова Сайнса FormulaPassion.