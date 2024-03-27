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Спонсоры Мерседеса могут начать сотрудничество с конкурентами немецкой команды
Инвесторы недовольны результатами команды
Фото: Motorsport.com
Спонсоры "Мерседеса" начали задумываться о прекращении сотрудничества с немецкой командой из-за нестабильных результатов и ожидаемого перехода Льюиса Хэмилтона в "Феррари", сообщает инсайдер Йеппе Олесен.
"Слышал, что некоторые из спонсоров "Мерседеса" прицениваются из-за относительно тусклых результатов в последние сезоны и потери своего самого востребованного актива, Льюиса Хэмилтона, который присоединится к "Феррари" в 2025 году.
Я ожидаю, что по мере приближения второй половины сезона мы начнём получать подтверждения того, что спонсоры либо перейдут в другие команды, либо перейдут к менее тесному сотрудничеству", — написал Олесен в соцсети X (ранее Twitter).
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