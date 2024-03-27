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Тото Вольфф хочет видеть Ферстаппена в Мерседесе
Руководитель команды высказался о возможном переходе
Фото: The Checkered Flag
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу возможного перехода голландского гонщика Макса Ферстаппена, представляющего "Ред Булл", в его команду.
"Со временем Максу, Йосу и Раймонду Вермюлену придётся решить, что для них является приоритетом: машина, результаты или определённые ценности внутри команды, которые они считают важными. Зная их достаточно хорошо, я думаю, что Макс и Йос ориентируются на чёткие ценности. Я его жду", — приводит слова Вольфа Total-Motorsport со ссылкой на De Telegraaf.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в "Ред Булл" Ферстаппен может перейти в "Мерседес".
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