Тото Вольфф хочет видеть Ферстаппена в Мерседесе

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу возможного перехода голландского гонщика Макса Ферстаппена, представляющего "Ред Булл", в его команду.

"Со временем Максу, Йосу и Раймонду Вермюлену придётся решить, что для них является приоритетом: машина, результаты или определённые ценности внутри команды, которые они считают важными. Зная их достаточно хорошо, я думаю, что Макс и Йос ориентируются на чёткие ценности. Я его жду", — приводит слова Вольфа Total-Motorsport со ссылкой на De Telegraaf.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в "Ред Булл" Ферстаппен может перейти в "Мерседес".