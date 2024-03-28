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Ауди интересуется Карлосом Сайнсом и Нико Хюлькенбергом
Команда готова ждать ответа до средины апреля
Фото: Getty Images
Портал Auto Motor und Sport опубликовал информацию об интересе "Ауди" к пилотам Карлосу Сайнсу и Нико Хюлькенбергу.
"Алонсо — более подходящий выбор для "Ред Булл", чем Карлос Сайнс, который плавает в Бермудском треугольнике между "Ред Булл", "Мерседесом" и "Астон Мартин", надеясь всех впечатлить своими нынешними выступлениями.
"Заубер", она же "Ауди", наблюдает за всеми перипетиями вокруг переходов. Интерес к Карлосу Сайнсу не является секретом. Но они не хотят ждать слишком долго. Утверждается, что у Сайнса есть время до середины апреля, чтобы принять окончательное решение. В любом случае Нико Хюлькенберг считается вариантом, с которым уже точно определились", — сообщает портал Auto Motor und Sport.
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