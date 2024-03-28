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Феттель: Сначала очень скептически отнесся к переходу Хэмилтона в Феррари

Автоспорт

По мнению Себастьяна, именитому пилоту придется хорошенько поработать в новой команде

Феттель: Сначала очень скептически отнесся к переходу Хэмилтона в Феррари

фото - f1-world.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, что думает о решении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за "Мерседес", перейти в "Феррари" в 2025 году.

"Он находится в "Мерседесе" очень давно, обладает большим опытом и добился большего успеха в карьере, чем любой другой гонщик Формулы-1. Думаю, он справится, однако переход в новую команду всегда непрост, особенно в начале. Вокруг будут другие люди, к которым придётся привыкать. Но он сможет с этим справиться. Сначала я очень скептически отнёсся к этим новостям и подумал, что это неправда. Но вообще я очень рад за Льюиса", — приводит слова Феттеля издание Racingnews365 со ссылкой на Sky Germany.

Ранее появилась информация, что Хэмилтона в немецкой команде может заменить Макс Ферстаппен.

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