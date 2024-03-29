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Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1
Пилот заявил, что неоднократно думал об этом
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о своих соображениях по поводу возможного возвращения в Формулу-1.
"Я действительно наслаждался жизнью последние полтора года, проводя время с детьми. Надеюсь, и им тоже было со мной весело. Иногда ребёнок говорит мне, что не надо никуда возвращаться, ведь тогда я буду часто отсутствовать. Может быть, моё настроение изменится, но сейчас всё идёт хорошо.
Возвращение в Формулу? Конечно, я думаю об этом.
Это очень серьёзный вопрос. Я понимаю, что в Формуле-1 проводится 24 гонки, я по опыту знаю, как хотел бы организовать своё время, если я всё-таки вернусь. Нет ничего плохого, что в моей жизни есть и другие интересы. Это те вещи, о которых я хочу узнать больше", — приводит слова Феттеля портал Speedweek, ссылаясь на интервью Феттеля каналу RTL.
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