Ферстаппен: Сейчас в Ред Булл не опасаются, что я уйду

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что не планирует уходить в другую команду до окончания нынешнего контракта.

"Просто некоторые люди очень много читают всякого, а я нет. И в целом это помогает. Это то, что я пытаюсь донести до людей, да, что им лучше какое-то время не читать всё это. А если возникнут вопросы, любой из команды всегда может мне позвонить", — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание PlanetF1.

"Конечно, всегда нужно стараться удерживать нужных людей до тех пор, пока это возможно. Это постоянная борьба, потому что другие команды хотят заполучить их, и это нормально. То же самое происходит и с другими топ-командами. Пытаюсь ли я лично убеждать кого-то остаться? Это должно произойти само собой. Я думаю, сейчас никто не опасается моего ухода", — сказал Макс.