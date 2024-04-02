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Liberty Media не планирует кардинально менять MotoGP

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Главная цель - привлечь ещё большую аудиторию и новых коммерческих партнёров

Liberty Media не планирует кардинально менять MotoGP

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Liberty Media заявила, что не планирует кардинально менять MotoGP.

В понедельник, 1 апреля, американский медиагигант Liberty объявил, что приобрёл 86% акций MotoGP за € 4,2 млрд. Таким образом, Liberty станет владельцем коммерческих прав на два крупнейших автоспортивных чемпионата — Формулу-1 и MotoGP, при этом компания Dorna Sports продолжит независимо управлять MotoGP.

"Что касается противопоставления монетизации и роста, то я считаю, что во многом они идут вместе. На примере Формулы-1 мы видели, что рост фанатской базы улучшает монетизацию. Растёт интерес, растёт спрос, растёт аудитория. Мне хочется верить, что здесь будет так же. Но это и так отличный продукт, и мы не планируем менять этот спорт. Наша цель – привлечь ещё большую аудиторию и новых коммерческих партнёров", – приводит слова Маффея издание Autosport.

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